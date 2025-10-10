A Ucrânia venceu esta sexta-feira a Islândia por 5-3 num jogo em que chegou a desperdiçar uma vantagem de dois golos, na terceira jornada da qualificação rumo ao Mundial 2026.

Com Trubin e Sudakov (ambos do Benfica) no onze titular, a Ucrânia entrou melhor na partida e chegou ao golo por Malinovskyi (14m). Ellertsson (35m) igualou a partida num lance em que Trubin não ficou nada bem na fotografia, com a bola a entrar no primeiro poste do guardião encarnado.

Logo a seguir, Sudakov apresentou queixas no ombro esquerdo e acabou por ser substituído poucos minutos depois. Mesmo assim, a Ucrânia não baixou os braços e marcou por duas vezes antes do intervalo com Gutsulyak (45m) e Malinovskyi a bisar no encontro (45+3m).

Na segunda parte, a Islândia respondeu e conseguiu voltar a empatar o jogo. Um bis de Gudmunson (59m e 75m) voltou a devolver as esperanças à seleção do norte da Europa, mas a Ucrânia respondeu em quatro minutos.

Kaliuzhnyi (85m) e Ocheretko (89m) fecharam o resultado final em 5-3.

Com este triunfo, a equipa da Europa do leste sobre à segunda posição com quatro pontos, mais um que a Islândia e fica a cinco da França que lidera o grupo D depois do triunfo sobre o Azerbaijão por 3-0.

No Parque dos Príncipes, casa do PSG, o autor do primeiro golo do encontro foi um velho conhecido do clube parisiense: Kylian Mbappé (45+2m) com um golo «maradoniano» abriu o marcador em cima do intervalo.

No segundo tempo a França confirmou o favoritismo e fechou o encontro com mais dois golos. Rabiot (69m) e Thauvin (84m) colocaram os bleus muito perto do apuramento direto para o Mundial 2026.

