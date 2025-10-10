Mundial 2026: Ucrânia vence Islândia em jogo de loucos, França segue invicta
Sudakov (Benfica) saiu lesionado no triunfo por 5-3, já os gauleses venceram tranquilamente o Azerbaijão por 3-0
A Ucrânia venceu esta sexta-feira a Islândia por 5-3 num jogo em que chegou a desperdiçar uma vantagem de dois golos, na terceira jornada da qualificação rumo ao Mundial 2026.
Com Trubin e Sudakov (ambos do Benfica) no onze titular, a Ucrânia entrou melhor na partida e chegou ao golo por Malinovskyi (14m). Ellertsson (35m) igualou a partida num lance em que Trubin não ficou nada bem na fotografia, com a bola a entrar no primeiro poste do guardião encarnado.
Logo a seguir, Sudakov apresentou queixas no ombro esquerdo e acabou por ser substituído poucos minutos depois. Mesmo assim, a Ucrânia não baixou os braços e marcou por duas vezes antes do intervalo com Gutsulyak (45m) e Malinovskyi a bisar no encontro (45+3m).
Na segunda parte, a Islândia respondeu e conseguiu voltar a empatar o jogo. Um bis de Gudmunson (59m e 75m) voltou a devolver as esperanças à seleção do norte da Europa, mas a Ucrânia respondeu em quatro minutos.
Kaliuzhnyi (85m) e Ocheretko (89m) fecharam o resultado final em 5-3.
Com este triunfo, a equipa da Europa do leste sobre à segunda posição com quatro pontos, mais um que a Islândia e fica a cinco da França que lidera o grupo D depois do triunfo sobre o Azerbaijão por 3-0.
No Parque dos Príncipes, casa do PSG, o autor do primeiro golo do encontro foi um velho conhecido do clube parisiense: Kylian Mbappé (45+2m) com um golo «maradoniano» abriu o marcador em cima do intervalo.
Slalom de Mbappé só terminou com a bola no fundo das redes 🥵#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #França #Azerbeijão pic.twitter.com/8WPRE3z7TU— sport tv (@sporttvportugal) October 10, 2025
No segundo tempo a França confirmou o favoritismo e fechou o encontro com mais dois golos. Rabiot (69m) e Thauvin (84m) colocaram os bleus muito perto do apuramento direto para o Mundial 2026.
Thauvin entrou aos 83 minutos para substituir o lesionado Mbappé e 1 minuto depois fez isto 🤷♂️#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #França #Azerbeijão pic.twitter.com/vWmnstIkxq— sport tv (@sporttvportugal) October 10, 2025