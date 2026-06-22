A Argentina está nos 16 avos de final do Mundial 2026. Em Dallas, a campeã do mundo venceu a Áustria por 2-0, na segunda jornada do Grupo J, num jogo que voltou a ter Lionel Messi como protagonista absoluto: falhou uma grande penalidade, tornou-se o melhor marcador de sempre da história dos Campeonatos do Mundo e fechou a noite com um bis decisivo.

A equipa de Lionel Scaloni entrou determinada a resolver cedo a partida e teve uma oportunidade de ouro logo aos quatro minutos. Lautaro Martínez caiu na área num lance com Posch e Schlager, o VAR chamou o árbitro ao monitor e foi assinalada grande penalidade. Chamado à conversão, Messi surpreendeu tudo e todos pela negativa, atirando ao lado da baliza austríaca.

O desperdício não abalou a Argentina, que continuou a assumir o controlo da posse de bola, embora encontrasse uma Áustria agressiva na pressão e organizada sem bola. A seleção de Ralf Rangnick conseguiu criar dificuldades à construção argentina e até aproveitou alguns erros para recuperar em zonas perigosas, mas raramente conseguiu transformar essas recuperações em verdadeiras ocasiões de golo.

Do outro lado, Schlager foi adiando o inevitável. Primeiro, com a ajuda de Alaba, travou Messi numa situação clara aos 20 minutos. Depois, viu Enzo Fernández escapar isolado, mas voltou a sair da baliza no momento certo.

A resistência austríaca acabou por cair aos 39 minutos. Numa jogada coletiva de grande qualidade, Medina cruzou atrasado, Thiago Almada deixou a bola passar inteligentemente e Messi apareceu na zona frontal para rematar para o fundo das redes. Um golo com peso histórico: o capitão argentino ultrapassou Miroslav Klose e passou a ser, isoladamente, o melhor marcador de sempre da história dos Mundiais.

A vantagem ao intervalo era justa, mas a Áustria regressou dos balneários disposta a discutir o resultado. Sabitzer esteve perto de surpreender Emiliano Martínez num livre direto e os austríacos voltaram a mostrar competência na pressão, impedindo a Argentina de gerir o encontro com total tranquilidade.

Ainda assim, as melhores oportunidades continuaram a pertencer à equipa sul-americana. Enzo Fernández ameaçou o segundo golo num contra-ataque rápido, Nico González, entrado na segunda parte, apareceu várias vezes em zonas perigosas e Messi continuou a ser o centro de todas as decisões ofensivas.

A Áustria nunca desistiu e esteve muito perto de empatar aos 82 minutos, quando Wimmer surgiu em excelente posição, mas Medina apareceu com um corte salvador. Já nos descontos, a equipa de Rangnick lançou-se definitivamente para a frente e deixou espaços nas costas.

Foi precisamente aí que nasceu o golpe final. Aos cinco minutos da compensação, uma jogada confusa na área austríaca terminou com Messi a tentar uma recarga por duas vezes após defesa de Schlager a remate de Julián Álvarez, que recebeu um passe precisamente do astro argentino. À segunda tentativa, o capitão da albiceleste não perdoou e fixou o resultado em 2-0.

Com este triunfo, a Argentina soma seis pontos em dois jogos, depois de já ter derrotado a Argélia na ronda inaugural, e garante desde já a qualificação para a fase a eliminar. Já a Áustria mantém-se com três pontos e vai discutir a passagem na última jornada.

O Momento: o golo histórico de Messi

Depois de falhar uma grande penalidade no início do encontro, o argentino redimiu-se ao marcar o golo que o colocou isolado no topo da lista dos melhores marcadores de sempre dos Campeonatos do Mundo, antes de bisar no encontro e deixar a marca nos 18 tentos em fases finais.

A Figura: Lionel Messi

Falhou um penálti, criou perigo constante, marcou os dois golos da vitória e chegou aos cinco nesta competição, liderando a lista dos melhores marcadores. A dois dias de cumprir 39 anos, continua a decidir jogos ao mais alto nível e a reescrever a história do futebol.