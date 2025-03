A Guiné-Bissau complicou as contas para alcançar o Mundial 2026 – prova na qual esta seleção nunca participou. Na tarde desta segunda-feira, na receção ao Burkina Faso, a derrota por 1-2 gelou os ânimos em Bissau.

Neste encontro da 6.ª jornada da qualificação, Luís Boa Morte apostou na titularidade do guarda-redes Manuel Baldé (Penafiel), Carlos Mané (ex-Sporting), Alfa Semedo (ex-Vit. Guimarães e Benfica), Banjaqui (Feirense), Zé Turbo (ex-Benfica) e de Beto (Everton).

Do banco saíram Gilberto Batista (Moreirense), Tamble Monteiro (Portimonense) e Sori Mané (Ac. Viseu), enquanto Vando Félix (Vit. Guimarães) e Mário Júnior (Oliveirense) não somaram minutos.

Entre os visitantes, nota para a titularidade do guarda-redes Koffi (Lens e ex-B SAD), do avançado Ouattara (Bournemouth) e do lateral Kaboré (ex-Benfica), além de Bertrand Traoré (Ajax), aposta na segunda parte.

Num encontro equilibrado, pleno de duelos e escasso em remates, o Burkina Faso adiantou-se ao sexto minuto, quando Ouattara assistiu Lassina Traoré, avançado do Shakhtar Donetsk.

Na resposta, aos 36m, Alfa Semedo serviu o avançado Banjaqui para a igualdade.

Entre trocas, lesões e cartões amarelos, Lassina Traoré bisou aos 73 minutos, aproveitando a passividade dos anfitriões.

Assim, a Guiné-Bissau segue no 4.º lugar do Grupo A, com seis pontos, a cinco do Burkina Faso (2.º). No topo está o Egipto, com 13 pontos e um jogo a menos.

Na próxima ronda, os guineenses – que levam três jornadas sem vencer – recebe a Serra Leoa (3.ª), a 3 de setembro. No mesmo dia, o Burkina Faso visita o Djibouti (6.º).

São Tomé também perde

Entretanto, no Grupo H, os são-tomenses foram derrotados na visita à Libéria (2-1). Nos comandados de Ricardo Monsanto, nota para a titularidade de Vavá Pequeno (Comércio e Indústria), Adjakson Ramos (Real Massamá), Rogério Fernandes (Guarda), Nicola Bragança (Serpa), Lumungo (Paços de Ferreira), Joel Neves (Oriental) e de Sérgio Malé (Estrela Amadora).

Do banco saiu Ricardo Fernandes (U. Santarém), enquanto Jamil Pires (Comércio e Indústria) não somou qualquer minuto.

A Libéria adiantou-se aos 4 e 32 minutos, graças aos golos de Andrews e Farkarlun, respetivamente. Na resposta, Lumungo assistiu Luís Sacramento para o 2-1, aos 44 minutos.

Este desfecho deixa São Tomé e Príncipe no 6.º e último lugar do Grupo H, sem pontos. Segue-se a receção à Guiné Equatorial (4.ª), a 3 de setembro. Nesse dia, a Libéria (3.ª) visita a Tunísia (1.ª).

Na vice-liderança deste grupo está a Namíbia, com 12 pontos, um de diferença para os líderes.

De recordar que os nove líderes garantem a qualificação para o Mundial 2026. Os quatro melhores segundos classificados seguem o mesmo caminho.

Outros resultados.

Namíbia 1-1 Guiné Equatorial

Rep. Centro Africana 0-0 Mali