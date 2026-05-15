Mundial 2026: dois jogadores do Vizela nos convocados do Haiti
Leverton Pierre e Yassin Fortuné integram a lista
A lista de 26 convocados do Haiti para o Mundial 2026 inclui Leverton Pierre e Yassin Fortuné, que atuam no Vizela, da II Liga.
Fora das escolhas do selecionador Sebastien Migné ficou o médio do Sporting de Braga, Jean-Baptiste Gorby, que tem ainda a ambição de vir a ser internacional A francês.
O conjunto caribenho, que está no Grupo C, com Brasil, Escócia e Marrocos, vai participar pela primeira vez numa fase final de um Mundial desde 1974.
Os convocados do Haiti:
Guarda-redes: Johny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz).
Defesas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kévin Duverne (Gent), Ricardo Adé (Liga de Quito), Hannes Delcroix (Lugano) e Keeto Thermoncy (Young Boys).
Médios: Carl Sainté (El Paso Locomotive), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton), Woodensky Pierre (Violette AC), Simon Dominique (Tatran Presov), Louicius Deedson (FC Dallas), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC) e Ruben Providence (Almere City).
Avançados: Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Rizespor), Wilson Isidor (Sunderland), Yassin Fortuné (Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros).