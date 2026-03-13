A Human Rights Watch (HRW) instou a FIFA a criar protocolos específicos de proteção para futebolistas que decidam protestar contra violações dos direitos humanos durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. A competição vai disputar-se entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A organização defende que o organismo que tutela o futebol mundial deve implementar mecanismos de denúncia, canais de comunicação confidenciais e medidas que impeçam agentes políticos de limitar a liberdade dos jogadores nas seleções.

A HRW sustenta que estas salvaguardas são necessárias para proteger atletas que decidam manifestar-se contra violações de direitos humanos.

O pedido surge após os incidentes envolvendo a Seleção feminina do Irão na Taça Asiática Feminina, quando várias jogadoras se recusaram a cantar o hino nacional em protesto e foram depois alvo de críticas das autoridades iranianas.

Segundo a HRW, o caso demonstra a necessidade de garantir maior proteção a atletas que defendem publicamente as suas convicções.