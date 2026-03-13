Mundial 2026: Human Rights Watch pede à FIFA proteção para jogadores que protestem
Organização quer protocolos de segurança após caso das jogadoras iranianas na Taça Asiática
Organização quer protocolos de segurança após caso das jogadoras iranianas na Taça Asiática
A Human Rights Watch (HRW) instou a FIFA a criar protocolos específicos de proteção para futebolistas que decidam protestar contra violações dos direitos humanos durante o Campeonato do Mundo de Futebol de 2026. A competição vai disputar-se entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
A organização defende que o organismo que tutela o futebol mundial deve implementar mecanismos de denúncia, canais de comunicação confidenciais e medidas que impeçam agentes políticos de limitar a liberdade dos jogadores nas seleções.
A HRW sustenta que estas salvaguardas são necessárias para proteger atletas que decidam manifestar-se contra violações de direitos humanos.
O pedido surge após os incidentes envolvendo a Seleção feminina do Irão na Taça Asiática Feminina, quando várias jogadoras se recusaram a cantar o hino nacional em protesto e foram depois alvo de críticas das autoridades iranianas.
Segundo a HRW, o caso demonstra a necessidade de garantir maior proteção a atletas que defendem publicamente as suas convicções.