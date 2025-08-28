Adversários de Portugal na qualificação para o Mundial 2026, a Hungria anunciou esta quarta-feira os convocados para as duas primeiras jornadas do Grupo F.

Com o capitão Dominik Szoboszlai em destaque, os húngaros podem também contar com Milos Kerkez, também do Liverpool, Willi Orbán (Leipzig) ou Roland Sallai (Galatasaray).

O italiano Marco Rossi chamou 27 jogadores para as partidas com a Irlanda, a 6 de setembro, e Portugal, a 9 do mesmo mês.

Confira todos os convocados da Hungria:

Guarda-redes: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Szappanos (Puskás Akadémia) e Balázs Tóth (Blackburn Rovers, Ing).

Defesas: Bendegúz Bolla (Rapid Viena, Aut), Márton Dárdai (Hertha Berlim, Ale), Milos Kerkez (Liverpool, Ing), Attila Mocsi (Rizespor, Tur), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loic Nego (Le Havre, Fra), Willi Orbán (Leipzig, Ale), Attila Osváth (Paksi), Attila Szalai (Kasimpasa, Tur) e Gábor Szalai (Ferencváros).

Médios: Áron Csongvai (AIK Solna, Sue), Bence Dárdai (Wolfsburg, Ale), Bence Ötvös (Ferencváros), András Schäfer (Union Berlim, Ale), Callum Styles (West Bromwich Albion, Ing), Dominik Szoboszlai (Liverpool, Ing), Alex Tóth (Ferencváros) e Milán Vitális (Gyori ETO).

Avançados: Zsombor Gruber (Ferencváros), Dániel Lukács (Puskás Akadémia), Rajmund Molnár (MTK Budapeste), Roland Sallai (Galatasaray, Tur), Barna Tóth (Paksi) e Barnabás Varga (Ferencváros).