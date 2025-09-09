Rúben Neves, jogador da Seleção nacional, prestou declarações na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo por 3-2 frente à Hungria a contar para a qualificação para o Mundial 2026. O jogador do Al Hilal comentou a sua utilização enquanto defesa central e salientou o orgulho de poder vestir a camisola 21 que era de Diogo Jota.

Duas distrações valeram dois golos da Hungria

«Não, já sabíamos que ia ser um jogo difícil com a Hungria a jogar em casa. É uma equipa que cria muitas dificuldades a qualquer seleção. Sabíamos exatamente os pontos fortes da equipa da Hungria. Acabámos por sofrer dois golos nesses exatos pontos de que falo. Fizemos contra-ataques e cruzamentos. Tínhamos tudo muito bem identificado. Duas distrações foram dois golos da Hungria. Sabíamos que eles eram uma equipa muito clínica. Felizmente, conseguimos marcar três golos. Temos muita qualidade no nosso plantel para isso acontecer, mas, como é óbvio, temos que melhorar essa parte defensiva porque, sofrendo dois golos, torna mais difícil conseguir os três pontos».

Posição de central já não é novidade

«Não foi a primeira vez. Estou mais habituado a jogar a central numa linha de três. Como hoje, apareci muitas vezes numa linha de quatro defesas. Tento ajudar a equipa, seja em que posição for, seja para que posição sou chamado. Felizmente, conseguimos sair daqui com os três pontos que eram mais importantes».

Objetivo é o apuramento para o Mundial

«O nosso objetivo é estar no Mundial. O nosso objetivo é preparar muito bem este Mundial. Começámos da melhor forma, dois jogos, duas vitórias. Portanto, agora é trabalhar sobre isto».

Camisola 21 de Diogo Jota

«Como já falei anteriormente, é um orgulho poder vestir esta camisola. Os tempos não têm sido de todo fáceis. Felizmente tenho uma mulher em casa, tenho uma família espetacular. A quem tenho que agradecer imenso e de quem tenho muito orgulho. É importante olhar para a frente e fazer tudo para honrar o Diogo da melhor forma».