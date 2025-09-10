Mundial 2026
Há 1h e 19min
Szoboszlai quis trocar de camisola com Ronaldo, mas ficou de «mãos a abanar»
Capitão da Seleção nacional já tinha dado o seu equipamento no final do encontro, no entanto, prometeu entregar uma camisola quando se voltarem a encontrar em Portugal
GP
Capitão da Seleção nacional já tinha dado o seu equipamento no final do encontro, no entanto, prometeu entregar uma camisola quando se voltarem a encontrar em Portugal
GP
O ídolo de Szoboszlai no futebol é Cristiano Ronaldo, é um dado já conhecido e o capitão da seleção húngara teve um momento único para pedir a camisola do astro português.
Esta terça-feira, após a vitória portuguesa por 3-2 num encontro da fase de qualificação rumo ao Mundial 2026, Szoboszlai foi pedir para trocar de camisola com Ronaldo, no entanto, o húngaro ficou de «mãos a abanar» porque o capitão da Seleção nacional já tinha entregado o seu equipamento a outro jogador.
Mas nem tudo está perdido para o futebolista do Liverpool. Numa conversa filmada pelas câmaras do jornal «Nemzeti Sport», Ronaldo prometeu um equipamento quando as duas seleções se voltarem a encontrar em Portugal.
Veja aqui o momento:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS