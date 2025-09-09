Francisco Trincão, jogador da Seleção nacional, prestou declarações na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo por 3-2 frente à Hungria a contar para a qualificação para o Mundial 2026. O avançado entrou na segunda parte e reconhece que o segundo triunfo em dois jogos são uma boa vantagem para os próximos duelos jogados em território português.

Jogo emocionante contra a Hungria

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma equipa bastante boa. Sabíamos que eles iam jogar bastante longo e segundo as bolas. Tínhamos de ser fortes nesse momento do jogo. Acredito que fomos e ganhámos o jogo».

Depois de dois jogos fora, dois jogos em «casa»

«Sabíamos que eram dois jogos fora, são dois jogos difíceis. Sabíamos que íamos ter esses dois jogos em casa, portanto o objetivo era ganhar. E agora com os nossos adeptos e em casa será completamente diferente».

Vivência na Seleção

«Está ótima, como sempre. Faço aquilo que amo e estou com grandes jogadores. É um orgulho estar aqui e poder ajudar e representar Portugal».