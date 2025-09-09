Trincão: «Vivência na Seleção? É um orgulho estar aqui e poder ajudar»
Avançado de Portugal mostrou-se satisfeito pelo segundo triunfo em dois jogos na fase de qualificação rumo ao Mundial 2026
Francisco Trincão, jogador da Seleção nacional, prestou declarações na Flash Interview da Sport TV depois do triunfo por 3-2 frente à Hungria a contar para a qualificação para o Mundial 2026. O avançado entrou na segunda parte e reconhece que o segundo triunfo em dois jogos são uma boa vantagem para os próximos duelos jogados em território português.
Jogo emocionante contra a Hungria
«Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma equipa bastante boa. Sabíamos que eles iam jogar bastante longo e segundo as bolas. Tínhamos de ser fortes nesse momento do jogo. Acredito que fomos e ganhámos o jogo».
Depois de dois jogos fora, dois jogos em «casa»
«Sabíamos que eram dois jogos fora, são dois jogos difíceis. Sabíamos que íamos ter esses dois jogos em casa, portanto o objetivo era ganhar. E agora com os nossos adeptos e em casa será completamente diferente».
Vivência na Seleção
«Está ótima, como sempre. Faço aquilo que amo e estou com grandes jogadores. É um orgulho estar aqui e poder ajudar e representar Portugal».