É oficial. Patrick Kluivert já não é o selecionador da Indonésia.

A decisão foi anunciada pela própria Associação de Futebol do país, que através das redes sociais confirmou a saída do antigo internacional neerlandês do comando técnico, após falhado o apuramento para o Mundial 2026.

«Depois de trabalhar intensivamente juntos por quase 12 meses, a Associação de Futebol da Indonésia expressa o seu maior apreço ao treinador Patrick Kluivert e à sua equipa pela dedicação e contribuição para o futebol indonésio. Após discussões abertas e mútuas respeitosas, ambas as partes concordaram em pôr fim a esta cooperação», pode ler-se.

Sob o comando do neerlandês, a Indonésia foi derrotada nos dois últimos jogos da qualificação asiática para o próximo Campeonato do Mundo, diante da Arábia Saudita (3-2) e do Iraque (1-0). Em oito jogos à frente da Indonésia, Patrick Kluivert obteve apenas três vitórias.