Nana Kwaku Bonsam, o mais famoso bruxo do Gana, voltou a estar no centro das atenções durante um Campeonato do Mundo. Desta vez, o alvo foi Harry Kane, avançado e capitão da seleção inglesa, antes do duelo entre Inglaterra e Gana, referente à segunda jornada do Grupo L do Mundial 2026.

Conhecido pelas suas declarações polémicas, o feiticeiro, cujo nome significa literalmente «Diabo de Quarta-feira», afirmou ao jornal britânico Daily Star que «esteve a trabalhar» para impedir o goleador inglês de brilhar frente à seleção ganesa.

«Já mostrei do que sou capaz antes, por isso sei o trabalho que tenho de fazer para o parar. Sou muito famoso pelas minhas previsões», afirmou.

Bonsam garantiu, no entanto, que não pretende causar uma lesão grave ao avançado do Bayern Munique.

«Não lhe desejo uma lesão séria. Será apenas o suficiente para o travar contra o meu país. Farei o meu trabalho para ajudar o Gana», acrescentou.

O nome do bruxo tornou-se conhecido no Mundial de 2014, quando reivindicou responsabilidade pelos problemas físicos de Cristiano Ronaldo antes do encontro entre Portugal e Gana, disputado no Brasil. Na altura, assegurou ter realizado um feitiço para afetar o joelho do capitão português.

Curiosamente, no encontro desta edição frente ao Gana, Harry Kane protagonizou um dos lances capitais da partida ao desperdiçar uma ocasião flagrante já perto do fim, rematando por cima da baliza quando tinha tudo para marcar.

Se foi apenas um erro pouco habitual do avançado inglês ou resultado dos alegados poderes de Nana Kwaku Bonsam, fica ao critério de cada um acreditar.