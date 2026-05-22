Foden e Palmer de fora: os 26 convocados de Inglaterra para o Mundial
Lista de Thomas Tuchel dá que falar
A seleção de Inglaterra divulgou a lista dos 26 convocados para o Mundial 2026. De fora dos escolhidos de Thomas Tuchel ficaram Phil Foden (Man. City) e Cole Palmer (Chelsea), mas também Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire (Man. United), Luke Shaw (Man. United) ou Tomori (MIlan). Outro dado curioso é que nenhum jogador do Liverpool foi convocado, algo que não acontecia desde o Mundial 1986.
A grande surpresa nos convocados acaba por ser Ivan Toney, avançado dos sauditas do Al Ahli que desde o Euro 2024 só contabilizou uma presença na seleção dos três leões. O jogador acabou por ser recompensado pela boa época: 42 golos em 49 jogos.
Para além disso, destaque também pelas chamadas do lateral Djed Spence (Tottenham) e do veterano Jordan Henderson (Brentford).
OS 26 CONVOCADOS DE INGLATERRA PARA O MUNDIAL 2026:
Guarda-redes: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e James Trafford (Manchester City)
Defesas: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Man. City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Man. City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham) e John Stones (Man. City);
Médios: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Man. United), Declan Rice (Arsenal) e Morgan Rogers (Aston Villa);
Avançados: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munique), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli) e Ollie Watkins (Aston Villa).
