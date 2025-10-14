A Inglaterra assegurou esta terça-feira a 17.ª presença em fases finais de Mundiais, a oitava seguida, ao garantir o triunfo no Grupo K de qualificação europeia, com uma goleada na Letónia.

A seleção inglesa impôs-se em Riga, por 5-0, graças aos golos de Anthony Gordon, aos 26 minutos, Harry Kane, que bisou aos 44 e 45+3, este último na conversão de uma grande penalidade. Na segunda parte, Tonisevs, na própria baliza, aos 58, e Eberechi Eze, aos 86, completaram o triunfo da seleção comandada por Thomas Tuchel.

Com a qualificação de Inglaterra, a primeira nação europeia a assegurar a presença na 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, contam-se 25 nações apuradas de um total de 48.

No outro jogo do Grupo K da qualificação europeia, a Sérvia foi vencer a Andorra, por 3-1, com golos de Mitrovic e Vlahovic, além de um autogolo de Christian García.