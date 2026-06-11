A Inglaterra concluiu a preparação para o Mundial de 2026 com uma vitória por 3-0 frente à Costa Rica, em Orlando, nos Estados Unidos.

O encontro sofreu um atraso de uma hora devido a uma tempestade com forte chuva e atividade elétrica na Florida, mas, quando a bola começou a rolar, os ingleses não demoraram a assumir o controlo da partida.

Declan Rice (9m) inaugurou o marcador aos nove minutos, após assistência de Anthony Gordon. Já na segunda parte, o próprio Gordon (68m) ampliou a vantagem através da marca de grande penalidade, aos 68 minutos.

O resultado final ficou fechado perto do fim, quando Ollie Watkins aproveitou uma defesa incompleta de Patrick Sequeira (Casa Pia) para estabelecer o 3-0, aos 87 minutos.

De recordar, a Inglaterra está no grupo L com Croácia, Gana e Panamá. A seleção dos três leões estreia-se no dia 17 de junho, às 21h, diante do formação croata.