A Inglaterra somou este sábado a quarta vitória consecutiva na qualificação para o Mundial 2026, depois de triunfar na receção à Andorra, por 2-0.

A disputar a quarta jornada do Grupo 4, a equipa de Thomas Tuchel chegou à vantagem aos 25 minutos, com um autogolo de Christian García. O 2-0 surgiu já na segunda parte, aos 67 minutos, através de Declan Rice.

Com esta vitória, a Inglaterra lidera o grupo com 12 pontos. A Andorra está em último, com cinco jogos, zero pontos, zero golos marcados e 10 sofridos.

No outro jogo do grupo, a Sérvia venceu a Letónia pela margem mínima. Dusan Vlahovic, assistido por Katai, marcou o golo solitário da partida, aos 12 minutos do encontro.

A Sérvia segue em segundo lugar, com sete pontos. A Letónia está em quarto, com quatro.