Quarenta anos depois da «mão de Deus» e do «golo do século», na história derrota diante da Argentina (1-2), no Mundial de 1986, a Inglaterra voltou a sorrir no Estádio Azteca onde esta madrugada bateu o México, por 3-2, para carimbar, pela terceira vez consecutiva, o acesso aos quartos de final de um Mundial.

Confira o FILME DO JOGO

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Os principais lances deste grande jogo:

Raul Jiménez testa Pickford

O primeiro golo de Bellingham

O Segundo de Jude Bellingham

Quiñonez reduz para 1-2

A expulsão de Quansah

Um penálti para cada lado