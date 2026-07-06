Mundial 2026: México-Inglaterra, 2-3 (crónica)
Ingleses voltam a sorrir no Azteca
Ingleses voltam a sorrir no Azteca
Quarenta anos depois da «mão de Deus» e do «golo do século», na história derrota diante da Argentina (1-2), no Mundial de 1986, a Inglaterra voltou a sorrir no Estádio Azteca onde esta madrugada bateu o México, por 3-2, para carimbar, pela terceira vez consecutiva, o acesso aos quartos de final de um Mundial.
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Os principais lances deste grande jogo:
Raul Jiménez testa Pickford
Pickford disse não a Raúl Jiménez ❌#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Mexico #Inglaterra pic.twitter.com/ejtGg692Q9— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
O primeiro golo de Bellingham
Jude Bellingham contra a corrente do jogo 🏴#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Inglaterra #betano pic.twitter.com/WKIOui1z5P— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
O Segundo de Jude Bellingham
Outra vez ele, Jude Bellingham 🤯#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Inglaterra #betano pic.twitter.com/x0cwI7vgrV— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
Quiñonez reduz para 1-2
Julián Quiñones volta a colocar o México no jogo 🍿#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Mexico #betano pic.twitter.com/AoAnMuxRDs— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
A expulsão de Quansah
Jarell Quansah foi tomar banho mais cedo 🫣#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #inglaterra pic.twitter.com/EWcoftEqhi— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026
Um penálti para cada lado
Grande penalidade para um lado, grande penalidade para o outro e mais dois golos no Azteca 🤯
Jogo de loucos 🥵#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #inglaterra #mexico #betano pic.twitter.com/Kdml1S6uqD
— sport tv (@sporttvportugal) July 6, 2026