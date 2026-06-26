Reece James vai falhar os próximos dois jogos de Inglaterra no Mundial 2026. De acordo com o The Guardian, o defesa de 26 anos estará a recuperar de uma lesão no tendão da coxa direita.

O capitão do Chelsea foi titular nos dois jogos de Inglaterra no Mundial até então. Porém, James, que já tem histórico de lesões na coxa, ressentiu a lesão no último jogo frente ao Gana.

Esta sexta-feira o lateral direito não treinou com a equipa antes do voo para Nova Iorque, onde Inglaterra jogará com o Panamá para a última jornada do grupo. Reece James falhará, assim, o próximo jogo e também o dos 16 avos, de acordo com o jornal inglês.

De recordar, ainda, que Thomas Tuchel, selecionador de Inglaterra, não convocou por opção Trent Alexander-Arnold, lateral direito que atua no Real Madrid de José Mourinho.