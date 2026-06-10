Mundial 2026
Há 53 min
VÍDEO: «chuvada» em Orlando adia particular entre Inglaterra e Costa Rica
Encontro tinha início marcado para as 21h (de Portugal), mas vai começar uma hora mais tarde
DIM
Encontro tinha início marcado para as 21h (de Portugal), mas vai começar uma hora mais tarde
DIM
Uma autêntica chuvada em Orlando, nos Estados Unidos, fez com que o particular entre Inglaterra e Costa Rica tivesse de ser adiado.
No reduto que normalmente é utilizado pelos Orlando City, da MLS, o alerta para chuva e relâmpagos atrasou o encontro que tinha início marcado para as 21h (de Portugal). Assim sendo, o Inglaterra-Costa Rica vai arrancar apenas às 22h, sendo que, de acordo com informação avançada pela BBC, o relvado já drenou grande parte da água que caiu neste período.
Recorde-se que a Inglaterra está no Grupo L deste Mundial 2026, juntamente com Panamá, Gana e Croácia. O jogo de estreia dos britânicos acontece a 17 de junho, diante da formação croata.
Assista aqui à «chuvada» em Orlando:
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