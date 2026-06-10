Uma autêntica chuvada em Orlando, nos Estados Unidos, fez com que o particular entre Inglaterra e Costa Rica tivesse de ser adiado.

No reduto que normalmente é utilizado pelos Orlando City, da MLS, o alerta para chuva e relâmpagos atrasou o encontro que tinha início marcado para as 21h (de Portugal). Assim sendo, o Inglaterra-Costa Rica vai arrancar apenas às 22h, sendo que, de acordo com informação avançada pela BBC, o relvado já drenou grande parte da água que caiu neste período.

Recorde-se que a Inglaterra está no Grupo L deste Mundial 2026, juntamente com Panamá, Gana e Croácia. O jogo de estreia dos britânicos acontece a 17 de junho, diante da formação croata.

Assista aqui à «chuvada» em Orlando: