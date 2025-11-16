O grugo K já tinha todas as contas feitas. Assim sendo, as seleções limitaram-se a cumprir calendário. A Inglaterra, que foi a primeira seleção europeia a garantir a qualificação para o Mundial 2026, não baixou a guarda e «venceu a Albânia (2-0).

Harry Kane, capitão da seleção dos três leões, indicou o caminho e bisou para o triunfo. Porém, os golos surgiram apenas já para lá da hora de jogo. O ponta-de-lança abriu o marcador aos 74 minutos e bisou na partida oito minutos depois (82m).

Com este triunfo (2-0), a Inglaterra fecha a qualificação para o Mundial apenas com vitórias, liderando o grupo K com 24 pontos, e sem ceder qualquer golo.

Já a Albânia, que já tinha garantido um lugar no play-off de qualificação, fecha, portanto, esta fase de grupos em segundo com 14 pontos.

No outro jogo do grupo, a Sérvia venceu (2-1) a Letónia num encontro entre seleções já sem chances de estar no Mundial 2026.

Vlad Gutkovskis até abriu as contas do jogo para a Letónia (12m). A resposta da Sérvia veio do banco e surgiu na segunda metade. Aleksandar Katai (49m) e Aleksandar Stankovic (60m) deram o triunfo à seleção sérvia.

Com este triunfo (2-1), a Sérvia termina em terceiro com 13 pontos - a um ponto do lugar de play-off. Já a Letónia fica-se pelo quarto lugar com cinco pontos.