O início da campanha britânica nesta qualificação para o Mundial 2026 tem sido um autêntico massacre, com 13 golos marcados e zero sofridos. Depois de uma vitória por 2-0 sobre a Andorra, a Inglaterra deslocou-se até à Sérvia e aplicou «chapa cinco».

Num jogo inteiramente dominado pelos comandados de Tuchel, a chegada ao intervalo assinalava uma vantagem de dois golos, graças aos remates certeiros de Harry Kane (33 minutos) e Madueke (35 minutos).

A segunda parte ficou marcada pela expulsão de Milenkovic e, acima de tudo, mais três golos para o conjunto visitante. Konsa fez o terceiro logo aos 52 minutos, Guéhi deu contornos de goleada aos 75 e, através de uma grande penalidade, Marcus Rashford fechou as contas do jogo em cima do minuto 90.

Inglaterra lidera o Grupo K com 15 pontos, mais sete do que a Albânia e com cinco vitórias em cinco jogos. O conjunto albanês venceu a Letónia por 1-0, com um golo solitário de Asllani.

Já no Parque dos Príncipes, a França recebeu e venceu a Islândia por 2-1, somando assim a segunda vitória em dois jogos no Grupo D.

O conjunto visitante até entrou melhor e aos 21 minutos colocou-se em vantagem no marcador, graças ao golo de Gudjohnsen. Em cima do intervalo, a formação gaulesa conseguiu responder e Mbappé aproveitou da melhor forma uma grande penalidade para fazer o 1-1.

A segunda parte trouxe a reviravolta no marcador, com Barcola a aproveitar da melhor forma um contra-ataque de Mbappé e a finalizar, sem grande dificuldade, para o 2-1. Destaque ainda para a expulsão de Tchouaméni (68 minutos), que quase custava o triunfo à seleção de França, sendo que Gudjohnsen viu o golo do empate ser-lhe anulado devido a uma falta.