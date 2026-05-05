A Federação Iraniana de Futebol foi convidada pela FIFA a reunir «até 20 de maio» para preparar a sua participação no Mundial 2026, encontro a decorrer na sua sede em Zurique, na Suíça.

Segundo a agência France Press, as partes devem encontrar-se nos próximos dias de forma a cuidar da participação da seleção persa no evento que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho no México, Canadá e Estados Unidos, país que, juntamente com Israel, atacou militarmente o Irão, no final de fevereiro.

A nova guerra no Médio Oriente fez com que o Irão chegasse a colocar em causa a sua participação, falando mesmo em «boicote», uma vez que os seus três jogos decorrem nos Estados Unidos, tendo posteriormente revelado o desejo de transferir os seus jogos para o México, pretensão que não foi aceite pela FIFA.

A 30 de abril, no congresso da FIFA em Vancouver, no Canadá, o presidente do organismo, Gianni Infantino foi claro: «Quero confirmar, sem ambiguidade, que o Irão participará, obviamente, no Mundial 2026. E, naturalmente, o Irão jogará nos Estados Unidos».

Depois de, por diversas vezes, ter desencorajado o Irão a participar no evento, alegando até questões de segurança, que o seu país tem obrigação de garantir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, corroborou as palavras de Infantino. «Se Gianni o disse, então estou de acordo. Eu disse-lhe: “Faz o que quiseres. Podes recebê-los'” (...) Acho que devemos deixá-los jogar», comentou.

A presença iraniana continua acidentada, uma vez que a delegação do país cancelou a presença no congresso da FIFA em Vancouver, alegando um comportamento insultuoso da polícia de imigração à sua chegada ao aeroporto de Toronto.

O Canadá classificou os Guardas da Revolução iranianos, braço ideológico do exército da República Islâmica, como grupo terrorista, sendo que o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, é um antigo membro deste organismo.

Regressado ao Irão, Mehdi Taj declarou aos meios de comunicação locais que desejava «uma reunião com a FIFA», com a qual, assumiu, a federação iraniana tem «muitos assuntos a tratar».

A data-limite de 20 de maio é exatamente três semanas antes do início do evento.

O Irão estreia-se no Grupo G a 16 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles, onde cindo dias depois, a 21, defronta a Bélgica, encerrando a fase de grupos a 27 em Seattle, contra o Egito.