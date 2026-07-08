A seleção da Noruega está a preparar o duelo do próximo sábado com a Inglaterra, relativo aos quartos de final do Mundial 2026, de forma muito condicionada, devido a um vírus gripal que está a afetar uma parte do plantel e o próprio selecionador Stale Solbakken.

Os primeiros sintomas foram detetados ainda na fase de grupos e, segundo está a avançar o jornal Dagbladet, explicam a ausência do avançado Jorgen Strand Larsen no jogo inaugural, frente ao Iraque (4-1), mas, entretanto, já provocou outras vítimas, como foi também o caso do defesa Marcus Holmgen Pedersen que falhou a histórica vitória sobre o Brasil nos oitavos de final.

O próprio selecionador Solbakken já sofreu com a virose, como foi bem evidente nas comemorações comedidas que se seguiram à vitória sobre o Brasil (2-1), como também nas conferências de imprensa em que o selecionador tem tossido com alguma frequência.

Apesar de tudo, a situação parece estar controlada, com alguns jogadores a registarem melhorias nas últimas horas. «Temos alguns jogadores que ainda não se estão a sentir bem, mas as coisas estão a melhorar. Não é o cenário ideal no decorrer de um torneio, mas estamos a gerir a situação», explicou o selecionador em declarações aos jornalistas.

Os jogadores atingidos têm apresentado sintomas gripais, como tosse, febre e fadiga, mas, em alguns casos, também problemas intestinais.

«Tivemos jogadores com febre, enquanto outros manifestaram apenas alguma tosse e um pouco de rouquidão. Entre espaços com ar condicionado, aeroportos, balneários e viagens, é normal que alguém possa sentir estes problemas. Somos mais de cinquenta pessoas na comitiva, seria quase surpreendente o contrário», acrescenta o selecionador.

O guarda-redes Orjan Nyland, convidado no popular programa de James Corden, que está a torcer pela Inglaterra, também confirmou a situação difícil no plantel norueguês.

«Posso confirmar que é verdade, tivemos os nossos problemas, estamos a fazer o nosso melhor e o médico da equipa está muito ocupado neste momento. Não faço ideia qual foi a origem deste vírus, tivemos algum tempo livre, talvez alguém tenha contraído algo. Esperemos que tudo corra bem e que enfrentemos a Inglaterra com uma equipa totalmente recuperada no próximo sábado», destacou também o guarda-redes como pode ver no vídeo abaixo.

A Noruega, que deixou pelo caminho o Brasil, vai agora, no próximo sábado (22h00), defrontar a Inglaterra, que deixou eliminou o anfitrião Mèxico (3-2), em jogo dos quartos de final do Mundial 2026.