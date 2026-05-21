A seleção da República Democrática do Congo, um dos adversários de Portugal no Mundial 2026, cancelou os treinos que tinha previstos para Kinchasa, capital do país, e vai concentrar-se na Bélgica, na sequência do aumento de casos relacionados com o surto de Ébola que está a fustigar aquela região de África.

Para evitar possíveis infeções ou mesmo restrições da parte dos Estados Unidos à entrada no país, a federação congolesa decidiu mudar-se com armas e bagagens para a Bélgica onde já tem marcado um jogo de preparação com a Dinamarca, marcado para 3 de junho, para o estádio do Standard Liège.

A Organização Mundial de Saúde já confirmou 300 casos suspeitos de infeção e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, no Congo, além de outros casos associados ao vírus mortal no Uganda, declarando o surto como uma emergência de saúde pública internacional.

Quem já não vai para a Bélgica é o central Rocky Bushiri, que se lesionou ao serviço dos escoceses do Hibernian e foi substituído na lista dos 26 por Aaron Tshibola, defesa que atua pelo Kilmarnock, também do campeonato escocês.

Portugal estreia-se no Grupo K do Campeonato do Mundo precisamente frente ao Congo, a 17 de junho, em Houston, antes de defrontar o Uzbequistão (23 de junho) e a Colômbia (28 de junho).