Atenção Portugal: Congo foge do Ébola e vai treinar para a Bélgica
Surto do mortal vírus leva federação a cancelar treinos previstos para Kinchasa
Surto do mortal vírus leva federação a cancelar treinos previstos para Kinchasa
A seleção da República Democrática do Congo, um dos adversários de Portugal no Mundial 2026, cancelou os treinos que tinha previstos para Kinchasa, capital do país, e vai concentrar-se na Bélgica, na sequência do aumento de casos relacionados com o surto de Ébola que está a fustigar aquela região de África.
Para evitar possíveis infeções ou mesmo restrições da parte dos Estados Unidos à entrada no país, a federação congolesa decidiu mudar-se com armas e bagagens para a Bélgica onde já tem marcado um jogo de preparação com a Dinamarca, marcado para 3 de junho, para o estádio do Standard Liège.
A Organização Mundial de Saúde já confirmou 300 casos suspeitos de infeção e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, no Congo, além de outros casos associados ao vírus mortal no Uganda, declarando o surto como uma emergência de saúde pública internacional.
Quem já não vai para a Bélgica é o central Rocky Bushiri, que se lesionou ao serviço dos escoceses do Hibernian e foi substituído na lista dos 26 por Aaron Tshibola, defesa que atua pelo Kilmarnock, também do campeonato escocês.
Portugal estreia-se no Grupo K do Campeonato do Mundo precisamente frente ao Congo, a 17 de junho, em Houston, antes de defrontar o Uzbequistão (23 de junho) e a Colômbia (28 de junho).
[🎟️ 𝐎𝐔𝐕𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐈𝐋𝐋𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑𝐈𝐄 🐆]— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) May 16, 2026
Le grand rendez-vous approche ! 🇨🇩⚔️🇩🇰
Les billets pour le match entre la RD Congo et le Danemark sont désormais disponibles.
📍 Mercredi 03 juin 2026
🏟 Liège (Sclessin), Belgique
⏰ 20h00.
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