O Uzbequistão, adversário de Portugal na fase de grupos, fechou a preparação para o Mundial 2026 com uma derrota, por 2-1, frente aos Países Baixos, em Nova Iorque.

Depois de ter sido protagonista de um episódio rocambolesco à chegada ao estádio, a seleção uzbeque deu boa réplica aos neerlandeses, que só de penálti conseguiram marcar, em ambos os casos por Cody Gakpo (32 e 90+8m).

Pelo meio, os Países Baixos viram um golo ser anulado a Brian Brobbey, o guarda-redes Bart Verbruggen sair lesionado (66m) e Guus Til ser expulso (87m).

No período de compensação, Igor Sergeev ainda fez o 1-1 (90+2m), mas os neerlandeses ainda tiveram tempo para garantirem à vitória.

O Uzbequistão integra o Grupo K, o mesmo de Portugal, que defronta na segunda jornada (23 de junho). Já os Países Baixos estão no Grupo F com a Tunísia, a Suécia e o Japão.