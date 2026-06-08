Atenção, Portugal: só de penálti os Países Baixos conseguem marcar ao Uzbequistão
Cody Gakpo bisa e oferece triunfo aos neerlandeses com golo ao minuto 90+8
Cody Gakpo bisa e oferece triunfo aos neerlandeses com golo ao minuto 90+8
O Uzbequistão, adversário de Portugal na fase de grupos, fechou a preparação para o Mundial 2026 com uma derrota, por 2-1, frente aos Países Baixos, em Nova Iorque.
Depois de ter sido protagonista de um episódio rocambolesco à chegada ao estádio, a seleção uzbeque deu boa réplica aos neerlandeses, que só de penálti conseguiram marcar, em ambos os casos por Cody Gakpo (32 e 90+8m).
Pelo meio, os Países Baixos viram um golo ser anulado a Brian Brobbey, o guarda-redes Bart Verbruggen sair lesionado (66m) e Guus Til ser expulso (87m).
No período de compensação, Igor Sergeev ainda fez o 1-1 (90+2m), mas os neerlandeses ainda tiveram tempo para garantirem à vitória.
O Uzbequistão integra o Grupo K, o mesmo de Portugal, que defronta na segunda jornada (23 de junho). Já os Países Baixos estão no Grupo F com a Tunísia, a Suécia e o Japão.