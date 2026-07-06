A FIFA recusou o pedido da Federação da Bélgica de revisão da suspensão por um ano do castigo ao avançado norte-americano Folarin Balogun que, apesar de ter sido expulso frente à Bósnia-Herzegovina, vai estar disponível para defrontar a Bélgica, na próxima madrugada (01h00), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2026.

O Comité de Apelação da FIFA classificou mesmo o pedido da federação belga como «inadmissível», uma vez que considera que a Bélgica «não é parte do processo e, como tal, não tem legitimidade para recorrer da decisão». A FIFA informa ainda que o presidente do Comité de Apelação, o norte-americano Neil Eggleston, não esteve envolvido nesta decisão.

Esta decisão foi publicada nas plataformas media da FIFA, mas depois foi apagada.

Recordamos que a Bélgica queixou-se de não ter recebido qualquer informação da parte da FIFA sobre o processo que levou à suspensão do castigo que, à partida, seria automático, face ao cartão vermelho que o Balogun viu frente à Bósnia.