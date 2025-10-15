A Federação da Chéquia demitiu o selecionador Ivan Hasek, três dias depois da embaraçosa derrota diante das Ilhas Faroé (1-2), em jogo da fase de apuramento para o Mundial 2026.

«Colocámos fim à nossa colaboração com Ivan Hasek a partir de hoje», anunciou o presidente da federação, David Trunda, após uma reunião da direção do organismo, no regresso das Ilhas Faroé.

Apesar da surpreendente derrota de domingo, o líder federativo considera que se mantém o objetivo de qualificação para o Mundial 2026, garantindo que vai apresentar a nova equipa técnica nos próximos dias.

A República Checa segue no segundo lugar do Grupo L de qualificação, com 13 pontos, menos três do que a Croácia (menos um jogo) e mais um do que as Ilhas Faroé, com Montenegro (seis pontos) e Gibraltar (zero), ambos com menos um jogo, já afastados da luta pelo apuramento.

Os checos vão fechar a fase de qualificação em casa, frente a Gibraltar, com um triunfo a assegurar a presença no play-off, procurando a segunda presença num Mundial, algo que não conseguem desde 2006, no torneio que se disputou na Alemanha.