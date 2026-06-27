Portugal vai defrontar a Colômbia, esta madrugada, no terceiro jogo no Grupo K, já qualificado para os 16 avos de final do Mundial 2026, mas terá de vencer para fechar esta primeira fase no primeiro lugar. Um empate vale o segundo posto, enquanto uma derrota pode mesmo atirar a equipa de Roberto Martínez para o terceiro lugar, uma possibilidade improvável, já que teria de ser conjugada com uma goleada do Congo ao Uzbequistão.

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As contas são fáceis de fazer. A Colômbia venceu os dois primeiros jogos e soma seis pontos, enquanto Portugal, com quatro pontos, terá de vencer os cafeteros para chegar aos sete pontos e ao topo do grupo. Além da luta pelo primeiro lugar, Portugal também vai querer manter a dinâmica positiva que adquiriu do primeiro para o segundo jogo nesta fase final, mas vai encontrar mais dificuldades, além da evidente qualidade do adversário.

Depois de ter realizado os dois primeiros jogos em Houston, num estádio que contou sempre com uma maioria de adeptos portugueses, esta noite, em Miami, a maioria dos adeptos será da Colômbia, o que levou o selecionador a dizer que Portugal vai jogar, pela primeira vez, fora de casa.

Martínez: «É a primeira vez que vamos jogar fora neste Mundial»

Além da diferença no ambiente nas bancadas, Portugal também terá de lutar contra as condições climatéricas, estando em perspetiva uma humidade bem mais elevada do que tinha encontrado no Texas.

Roberto Martínez não deverá mexer muito no onze que goleou o Uzbequistão (5-0), mas poderá promover algumas mudanças cirúrgicas, sobretudo, na defesa. Diogo Dalot é um forte candidato a entrar no onze, permitindo a deslocação de João Cancelo para a esquerda e, desta forma, dar descanso a Nuno Mendes no flanco.

Nélson Semedo seria outra possibilidade, mas o lateral do Fenerbahçe viu um cartão amarelo frente ao Congo e é um dos jogadores que está em risco de falhar os 16 avos de final, a par de Bernardo Silva. Tomás Araújo e Renato Veiga (os amarelos limpam após a fase de grupos).

Além das mudanças nas laterais, Martínez também poderá promover alterações no ataque, particularmente na posição de Pedro Neto, titular nos dois primeiros jogos, ficando em aberto o regresso de Bernardo Silva ou mesmo a titularidade de Francisco Trincão que tem dado boa resposta sempre que salta do banco.

«Luis Suárez? Vou fazer alterações no onze... mas não muitas»

A Colômbia, por seu lado, também não deverá mexer muito no seu onze-base que utilizou nos dois primeiros jogos, até porque vai querer defender o primeiro lugar do grupo.

A imprensa colombiana fala na possibilidade de haver uma alteração no ataque, com Jhon Córdoba, avançado do Krasnodar, a entrar para o lugar do sportinguista Luis Suárez que terá saído do último jogo com queixas, mas o selecionador Néstor Lorenzo disse apenas que ia fazer apenas alguns retoques na equipa, sem referir nomes.

O jogo terá início às 19h30 locais deste sábado, já 00h30 de domingo em Portugal.

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