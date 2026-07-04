A vitória de Portugal sobre a Croácia (2-1) foi um jogo impróprio para cardíacos, com muitos altos e baixos para os dois lados, como é possível constatar através do pulso de Cristiano Ronaldo que foi auscultado, ao longo do jogo, pela Whoop, uma empresa de tecnologia que produz dispositivos portáteis que permitem monitorizar os dados fisiológicos dos atletas em competição.

Cristiano Ronaldo é embaixador global da Whoop e também é investidor na empresa e os dados agora revelados permitem perceber como é que reagiu o coração do internacional português, que chegou a um pique máximo de 157 batidas por minuto, ao longo do jogo.

A primeira subida significativa das pulsações de Cristiano Ronaldo surge no momento em que é assinalado o penálti sobre Renato Veiga. Enquanto se preparava para marcar o castigo máximo, que iria resultar no empate para Portugal (1-1), as pulsações do capitão de Portugal chegaram às 144 batidas por minuto.

Depois de convertida a grande penalidade em golo, as pulsações do craque português dispararam e, no momento do tradicional festejo com os adeptos e do grito «Siiiii», chegaram a um pique de 157 batidas por minuto.

O aparelho da Whoop revela que, mesmo depois de substituído, as pulsações de Cristiano Ronaldo continuaram a disparar em alguns momentos do jogo, como foi evidente no lance do golo de Gonçalo Ramos (2-1), com as pulsações do capitão, já no banco, a subirem até às 134 batidas por minuto.

O coração do internacional português voltou a disparar na ponta final do jogo quando o golo da Croácia, que resultaria no 2-2, foi anulado pelo árbitro e chegaram novamente às 141 batidas por minuto quando soou o apito final do jogo. Portugal garantia a qualificação para os oitavos de final e o coração de Cristiano Ronaldo voltava a bater mais rápido.

Veja aqui os momentos mais emocionantes do Portugal-Croácia, através do coração de Cristiano Ronaldo: