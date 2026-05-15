Didier Deschamps abriu a porta à possibilidade de vir a assumir o comando da seleção de Itália depois do Campeonato do Mundo do próximo verão quando terminar o atual contrato com a federação francesa. O treinador assumiu essa possibilidade na conferência de imprensa em que anunciou a lista dos 26 convocados da França para o Mundial 2026.

O experiente treinador está ao comando dos Bleus há catorze anos, desde 2012, tendo sido campeão do mundo em 2018, na Rússia, mas está definido que vai deixar o cargo logo após a fase final. A pergunta sobre a disponibilidade de vir a comandar a squadra azzurra foi feita na conferência de imprensa e Deschamps, que já treinou em Itália, deixou essa possibilidade em aberto.

«Não me excluo de nada. Todos sabem que estou disponível. Mas, neste momento, estou concentrado no Mundial. Talvez possamos voltar a falar sobre isso mais tarde. Tenho de voltar a falar italiano, porque nunca se sabe», destacou o selecionador francês.

Didier Deschamps, campeão do Mundo, como jogador em 1998, começou a carreira como treinador no Monaco, em 20021, tendo também treinado a Juventus, onde tinha jogado cinco temporadas, e o Marselha antes de chegar à seleção de França.