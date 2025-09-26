O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu, na quinta-feira, em declarações aos jornalistas no Salão Oval, a possibilidade de mudar algumas das cidades-sede do Mundial 2026, caso não sejam asseguradas as condições de segurança adequadas.

Trump foi questionado, em particular, pelos jogos que se realizam em Seattle (seis no Lumen Field), no estado de Washington, e em San Francisco (seis no Levi’s Stadium, em Santa Clara, a cerca de 45 minutos de carro de San Francisco), no estado da Califórnia. Dois locais que se situam em estados com governação do Partido Democrata.

«Bem, é uma questão interessante, mas vamos assegurar-nos que estejam seguras. [Seattle e San Francisco são] comandados por lunáticos radicais de esquerda, que não sabem o que estão a fazer», afirmou

O Mundial de 2026 é disputado em 11 cidades dos Estados Unidos, além do Canad (duas) e do México (três). Para lá da segurança, subsistem ainda riscos relacionados com condições meteorológicas extremas, que já condicionaram outras competições, como o Mundial de Clubes este ano.

Trump anunciou ainda que em breve fará deslocações a várias cidades, como Memphis, aproveitando para avaliar pessoalmente as condições e assegurando que não hesitará em promover alterações. «Não permitiremos que os jogos sejam disputados em condições inseguras», disse, comentando também a possibilidade de haver mudanças relativamente aos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.

«Se acharmos que uma cidade será, mesmo que só um pouco, insegura para o Mundial ou para os Jogos Olímpicos, mas especialmente para o Mundial porque a competição está espalhada por muitas cidades, não deixaremos que os jogos acontecem e faremos alterações. Mas espero que isso não aconteça», partilhou.

O sorteio da fase final do Mundial está marcado para 5 de dezembro, em Washington.

