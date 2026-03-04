A presença do Irão na fase final do Mundial 2026 é, nesta altura, uma incógnita, face ao conflito latente com Israel e os Estados Unidos, um problema que não incomoda o presidente Donald Trump.

«Não quero saber. Penso que o Irão é um país derrotado. Estão a esgotar as últimas munições», limitou-se a referir, em resposta a uma pergunta do Politico.

Ainda não é conhecida a posição do Irão, mas os representantes do país faltaram, na terça-feira passada, a uma reunião, em Atalanta, a propósito do planeamento da competição que vai decorrer no próximo verão no Estados Unidos, Canadá e México.