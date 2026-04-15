Hugo Ekitiké é baixa na seleção francesa para o Mundial 2026. O avançado do Liverpool lesionou-se, na terça-feira à noite, na receção ao Paris Saint-Germain e os primeiros exames revelaram uma rotura dos ligamentos do tendão de Aquiles da perna direita que obriga o jovem de 23 anos a um longo período de recuperação.

Ekitiké lesionou-se sozinho, em Anfield, e saiu do jogo de maca aos 30 minutos. No final do jogo, Arne Slot, treinador do Liverpool, disse que se tratava de uma lesão «grave» e adiantou, desde logo, que o jogador dificilmente iria voltar a jogar na presente temporada.

Os temores do treinador acabaram por ser confirmados depois do jogador ter sido submetido a uma ressonância magnética que confirmou a rotura do tendão de Aquiles.

Um duro golpe para o jovem jogador que, pela época que estava a realizar, sobretudo a partir de março, era um forte candidato a integrar a convocatória final de Didier Deschamps para o Campeonato do Mundo que arranca a 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá.