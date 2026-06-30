Haaland: «Sinto que isto vai mudar o nosso país para sempre»
Avançado fala da extraordinária união da seleção norueguesa com os seus adeptos
Avançado fala da extraordinária união da seleção norueguesa com os seus adeptos
Erling Haaland, sem fazer muito por isso, acabou por ser protagonista na vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim (2-1), em jogo dos 16 avos de final do Mundial 2026, ao marcar o golo da vitória dos vikings aos 86 minutos.
Sobre a histórica qualificação para os «oitavos» e o golo decisivo
«Tem sido uma viagem extraordinária e é um privilégio fazer parte dela. Quando a bola ia a caminho da baliza no lance do meu golo, só pensava que ia entrar, felizmente consegui marcar.»
A união da equipa com os adeptos, todos a remar
«É incrível ver os adeptos com lágrimas nos olhos e perceber que toda a Noruega está connosco. Sinto que isto vai mudar o nosso país para sempre. Há um sentimento de união muito especial à volta desta equipa. É difícil explicar, mas sente-se que todos estamos ligados da mesma forma.»
Perspetiva para o duelo com o Brasil
«Sabíamos que este seria um jogo muito difícil, frente a uma excelente seleção, mas conseguimos ultrapassar esse obstáculo. Agora espera-nos o Brasil nos oitavos de final. É um desafio fantástico. As nossas hipóteses? Muito pequenas, mas também ninguém esperava que chegássemos até aqui.»