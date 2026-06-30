Erling Haaland, sem fazer muito por isso, acabou por ser protagonista na vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim (2-1), em jogo dos 16 avos de final do Mundial 2026, ao marcar o golo da vitória dos vikings aos 86 minutos.

Sobre a histórica qualificação para os «oitavos» e o golo decisivo

«Tem sido uma viagem extraordinária e é um privilégio fazer parte dela. Quando a bola ia a caminho da baliza no lance do meu golo, só pensava que ia entrar, felizmente consegui marcar.»

A união da equipa com os adeptos, todos a remar

«É incrível ver os adeptos com lágrimas nos olhos e perceber que toda a Noruega está connosco. Sinto que isto vai mudar o nosso país para sempre. Há um sentimento de união muito especial à volta desta equipa. É difícil explicar, mas sente-se que todos estamos ligados da mesma forma.»

Perspetiva para o duelo com o Brasil

«Sabíamos que este seria um jogo muito difícil, frente a uma excelente seleção, mas conseguimos ultrapassar esse obstáculo. Agora espera-nos o Brasil nos oitavos de final. É um desafio fantástico. As nossas hipóteses? Muito pequenas, mas também ninguém esperava que chegássemos até aqui.»