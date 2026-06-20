Os Estados Unidos já garantiram a qualificação para os oitavos de final do Mundial 2026, com duas vitórias na fase de grupos, e Zlatan Ibrahimovic considera que a seleção anfitriã tem todo o direito de sonhar com a conquista do título em casa. Para o antigo internacional sueco, o primeiro passo para se chegar ao título é acreditar que é possível.

«Fizeram uma boa exibição. O Pochettino fez muito bem em apostar em dois avançados. Fizeram uma pressão alta e obrigaram a Austrália a jogar com bolas longas e, para ser honesto, a Austrália nunca foi uma ameaça. Já disse isto antes, não interessa o que aconteceu antes, interessa o momento. Se vocês não acreditavam antes, eu repito, comecem a acreditar. Eles (a seleção do EUA) têm um país atrás deles e quando tens esse apoio é difícil seres batido. É disso que eles precisam, de ganhar confiança, jogo após jogo», começa por destacar o antigo jogador no papel de comentador da Fox News.

Os Estados Unidos estrearam-se com uma vitória folgada sobre o Paraguai (4-1) e, ao segundo jogo, garantiram a qualificação para os oitavos de final com uma convincente vitória sobre a Austrália (2-0). «No terceiro jogo vamos ver o que acontece. Podem fazer descansar alguns jogadores, mas já estão qualificados e têm tudo a seu favor», destacou ainda Zlatan.

Ao lado do sueco, também no papel de comentador, estava Thierry Henry, antigo campeão do Mundo, em 1998, que concorda que o factor casa pode ser determinante num eventual sucesso dos norte-americanos. «De repente, quando todos começam a acreditar que pode acontecer, as coisas podem ser feitas», atirou.

Os Estados Unidos vão fechar as contas do Grupo D, já com o primeiro lugar assegurado, na próxima quinta-feira, em Los Angeles, frente à já eliminada Turquia.