Gianni Infantino, presidente da FIFA, voltou a garantir que o Irão vai estar na fase final do Mundial 2026 e que vai jogar em território dos Estados Unidos, sustentando que o futebol é um factor de agregação e união entre as pessoas, mesmo com os dois países em estado de guerra latente.

O líder do futebol mundial nunca colocou em causa a participação do Irão, pelo contrário, tem insistido que a seleção persa vai estar na fase final, mas agora disse-o de uma forma mais protocolar, em pleno Congresso anual da FIFA que está a decorrer em Vancouver, no Canadá.

«É claro que o Irão jogará nos Estados Unidos. O motivo é muito simples. Precisamos unir-nos e chegar às pessoas. A FIFA une o mundo. Devemos sempre lembrar-nos de ser positivos», destacou o dirigente suíço.

Nesta altura está em vigor um cessar-fogo entre os Estados Unidos e Irão, mas as hostilidades podem ser reatadas a qualquer instante. «Precisamos mostrar que estamos felizes. Já existem problemas suficientes no mundo. Se ninguém tentar unir-nos, o que será do nosso mundo? Esta é uma oportunidade que temos no congresso e no Campeonato do Mundo. Temos o poder e a magia de estarmos unidos, porque unidos somos invencíveis», destacou ainda.