O Irão realizou uma cerimónia de despedida para a seleção de futebol a um mês do Mundial 2026, cuja participação na prova, que se realiza nos Estados Unidos, no Canadá e no México, tem sido posta em causa.

A presença do Irão na fase final do torneio, que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, permanece incerta desde o início da guerra no Médio Oriente, porém, a FIFA insiste que a seleção daquele país irá participar e jogar em solo norte-americano.

Vestidos com fatos de treino vermelhos e pretos, os jogadores subiram a um palco montado na Praça Enghelab, no coração da capital Teerão, e foram ovacionados pela multidão, segundo as imagens transmitidas pela televisão estatal, nas quais se podem ver o selecionador iraniano, Amir Ghalenoei, e o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj.

«No Mundial, os jogadores da seleção nacional vão representar o povo, os combatentes do país, o Líder Supremo (Mojtaba Khamenei) e a nação. A nossa seleção nacional é uma seleção de futebol em tempo de guerra», afirmou Taj, acrescentado que a equipa será um «pilar de autoridade e resistência».

Durante as intervenções, o público agitou bandeiras e entoou cânticos e palavras de ordem, algumas segurando cartazes e fotografias do antigo líder supremo Ali Khamenei, morto nos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão, que desencadearam a guerra no Médio Oriente no final de fevereiro.

«Pelo sangue dos mártires, cantem o hino nacional com firmeza e sem hesitações», lia-se num cartaz.

O Irão integra o Grupo G do Mundial 2026 e deverá jogar em Los Angeles com Nova Zelândia (15 de junho) e Bélgica (21 de junho), antes de defrontar o Egito em Seattle (26 de junho). A delegação deve ficar alojada em Tucson, no Arizona.