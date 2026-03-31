João Félix falou, em conferência de imprensa, dos tempos difíceis no Chelsea, na opção sobre o Al Nassr, mas também nas novas regras da FIFA que vão estar em vigor no Mundial 2026.

Sentiste que o teu lugar no Mundial estava em dúvida quando estavas no Chelsea?

«Os tempos que passei no Chelsea foram magníficos, é um clube de topo, senti-me bem lá, só mudei porque queria jogar mais vezes. Fiz o que tinha a fazer, agora estou no Al Nassr. Temos feito uma época fantástica, espero ganhar o campeonato, estamos perto disso, faltam oito jogos. A mudança foi positiva, reencontrei-me, estou a desfrutar do meu futebol.»

Chegaste a pensar que podias ficar fora do Mundial?

«Sim, claro, o Mundial só acontece de quatro em quatro anos, queremos jogar no clube para podermos ser chamados à Seleção Nacional. Se não estivesse a jogar muito no Chelsea, não estaria agora aqui.»

Vai ser um torneio com paragens para hidratação e com estádios fechados. Gosta destas novidades?

«Não sei, depende como o jogo estiver a correr. Mas em geral, especialmente se não estiver a correr bem, tens a oportunidade de ajustar algumas coisas. Pode ajudar muito. Não concordo muito, prefiro jogar sem interrupções até ao intervalo, mas pode ser uma ajuda para as equipas».

Que opinião tens sobre as novas regras da FIFA? Com a obrigação de sair rápido do campo no momento das substituições?

«Bom, há algumas que eu e os jogadores estamos de acordo, outras não. O futebol tem dessas coisas, quando estás a ganhar sempre perdes um pouco mais de tempo, é normal, faz parte. Quando sofres uma entrada a sério, que culpas tens? Tens de ficar um minuto de fora? Há sempre coisas positivas e coisas negativas. Temos de aceitar, a FIFA é que decide, nós só jogamos futebol».

O que achaste dos aeroportos norte-americanos, com longas filas de espera e protestos?

«Não sei…»