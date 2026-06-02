Kika Nazareth, internacional portuguesa que atua no Barcelona, acredita que a Seleção Nacional masculina tem os melhores jogadores do mundo e confessou que tem tido várias «discussões» com as colegas de equipa em Espanha sobre qual dos dois países, Portugal ou Espanha, é o melhor.

«Acredito, confio neles. Confio na melhor geração que já passou por Portugal e temos tudo para fazer as coisas bem», começou por dizer, em declarações à DAZN.

«Temos tudo para viver este sonho e para levantar a taça», acrescentou Kika.

A antiga jogadora do Benfica venceu a Liga dos Campeões feminina e foi uma das peças mais influentes do emblema catalão, esta temporada.