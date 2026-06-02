Mundial 2026
Há 44 min
Kika acredita na Seleção masculina: «Temos tudo para levantar a taça»
Jogadora do Barcelona confia na «melhor geração que já passou por Portugal»
JR
Jogadora do Barcelona confia na «melhor geração que já passou por Portugal»
JR
Kika Nazareth, internacional portuguesa que atua no Barcelona, acredita que a Seleção Nacional masculina tem os melhores jogadores do mundo e confessou que tem tido várias «discussões» com as colegas de equipa em Espanha sobre qual dos dois países, Portugal ou Espanha, é o melhor.
«Acredito, confio neles. Confio na melhor geração que já passou por Portugal e temos tudo para fazer as coisas bem», começou por dizer, em declarações à DAZN.
«Temos tudo para viver este sonho e para levantar a taça», acrescentou Kika.
A antiga jogadora do Benfica venceu a Liga dos Campeões feminina e foi uma das peças mais influentes do emblema catalão, esta temporada.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS