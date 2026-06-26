Orkun Kökcü, antigo jogador do Benfica, lamentou o afastamento precoce da Turquia no Mundial 2026, apesar da vitória sobre os Estados Unidos (3-2), na última madrugada. Os turcos marcaram os primeiros golos na fase final e até acabaram a festejar a primeira vitória, com um golo nos descontos, mas, com apenas três pontos, ficaram no quarto lugar do Grupo D e vão já para casa.

«Trabalhamos muito para chegar até aqui. Mas é realmente difícil descrever a deceção que estamos a sentir hoje. Depois de anos a ansiar pelo Campeonato do Mundo, a nossa história não deveria ter terminado assim. Porque atrás de nós havia toda uma nação que merecia muito mais. Milhões que estavam connosco nas suas orações à noite, que acordavam cedo pela manhã por nós…», começa por escrever o atual jogador do Besiktas.

A Turquia partiu para este último jogo já eliminada, mas Kökcü diz que a equipa lutou pela dignidade.

«É claro que aprenderemos com nossas experiências. A última partida pode não ter tido um impacto direto na classificação do campeonato, mas o peso moral sobre nossos ombros era imenso. Pelo menos tentámos carregar esse fardo juntos e lutar de forma digna de vocês. Pedimos sinceras desculpas a toda a nossa nação. Vocês não mereciam esse final, e nós também não o imaginamos. Continuaremos trabalhando incansavelmente por um futuro melhor», destacou ainda o jogador que representou o Benfica nas temporadas de 2022/23 e 2023/24.