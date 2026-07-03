Mahrez despede-se da seleção argelina: «Foi uma imensa honra»
Extremo fechou carreira internacional depois da derrota diante da Suíça no Mundial 2026
Extremo fechou carreira internacional depois da derrota diante da Suíça no Mundial 2026
Riyad Mahrez anunciou o final da carreira ao serviço da seleção da Argélia após a eliminação dos norte-africanos nos 16 avos de final do Mundial 2026, encerrando um percurso com 119 internacionalizações.
«Houve bons momentos e também momentos difíceis. Isso faz parte de uma carreira. Mas representar a Argélia tem sido um sonho meu desde que era jovem: jogar pelo meu país. Foi uma imensa honra e um grande motivo de orgulho», afirmou o jogador, logo após a derrota diante da Suíça (0-2) na última madrugada.
O jogador de 35 anos acrescentou que «é a vez da nova geração jogar» e despediu-se dos adeptos à saída do relvado, levantando o polegar, batendo no peito e acenando para as bancadas.
Mahrez, que joga pelo Al Ahli, na Arábia Saudita, termina a carreira com 119 internacionalizações e 40 golos, os segundos melhores registos da história da seleção argelina.
O avançado integrou a equipa que conquistou a Taça das Nações Africanas em 2019 e, a nível de clubes, venceu cinco campeonatos ingleses — um pelo Leicester City e quatro pelo Manchester City —, além de uma Liga dos Campeões pelos citizens de Pep Guardiola.
A Argélia foi eliminada do Mundial 2026 na quinta-feira [já sexta-feira em Portugal], ao perder por 2-0 com a Suíça, em Vancouver, no Canadá, nos 16 avos de final, com golos de Breel Embolo e Dan Ndoye.
Nos oitavos de final, os helvéticos vão defrontar o vencedor do encontro entre a Colômbia e o Gana, de Carlos Queiroz, que jogam esta sexta-feira, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, a partir das 19h30 locais (2h30 de sábado em Lisboa).