Riyad Mahrez anunciou o final da carreira ao serviço da seleção da Argélia após a eliminação dos norte-africanos nos 16 avos de final do Mundial 2026, encerrando um percurso com 119 internacionalizações.

«Houve bons momentos e também momentos difíceis. Isso faz parte de uma carreira. Mas representar a Argélia tem sido um sonho meu desde que era jovem: jogar pelo meu país. Foi uma imensa honra e um grande motivo de orgulho», afirmou o jogador, logo após a derrota diante da Suíça (0-2) na última madrugada.

O jogador de 35 anos acrescentou que «é a vez da nova geração jogar» e despediu-se dos adeptos à saída do relvado, levantando o polegar, batendo no peito e acenando para as bancadas.

Mahrez, que joga pelo Al Ahli, na Arábia Saudita, termina a carreira com 119 internacionalizações e 40 golos, os segundos melhores registos da história da seleção argelina.

O avançado integrou a equipa que conquistou a Taça das Nações Africanas em 2019 e, a nível de clubes, venceu cinco campeonatos ingleses — um pelo Leicester City e quatro pelo Manchester City —, além de uma Liga dos Campeões pelos citizens de Pep Guardiola.

A Argélia foi eliminada do Mundial 2026 na quinta-feira [já sexta-feira em Portugal], ao perder por 2-0 com a Suíça, em Vancouver, no Canadá, nos 16 avos de final, com golos de Breel Embolo e Dan Ndoye.

Nos oitavos de final, os helvéticos vão defrontar o vencedor do encontro entre a Colômbia e o Gana, de Carlos Queiroz, que jogam esta sexta-feira, na cidade do Kansas, nos Estados Unidos, a partir das 19h30 locais (2h30 de sábado em Lisboa).