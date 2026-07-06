Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, defendeu a decisão da FIFA de levantar a suspensão do avançado norte-americano Folarin Balogun, permitindo-lhe disputar os oitavos de final do Mundial, na próxima madrugada, frente à Bélgica.

«Nunca deviam rever estas coisas em câmara lenta. Deviam ser revistas à velocidade normal. Penso que foi a decisão certa reverter a suspensão», afirmou Rubio durante uma reunião, no Departamento de Estado, com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Chile, Francisco Pérez.

Embora tenha admitido não ser especialista em futebol, Rubio afirmou que pessoas conhecedoras da modalidade concordam que Balogun «nem estava a olhar para baixo» e «não sabia onde estava a pisar» no lance que originou a expulsão.

O chefe da diplomacia norte-americana acrescentou que uma eventual vitória da Seleção Nacional de Futebol da Bélgica ficaria «manchada» caso os Estados Unidos fossem privados de um dos seus principais jogadores.

«Se é a Bélgica, porque é que quereria ganhar um jogo sabendo que todos vão questionar essa vitória porque o melhor jogador da equipa adversária não estava em campo? Quer que a outra equipa esteja no seu melhor para que a sua vitória não seja posta em dúvida», argumentou o chefe da diplomacia norte-americana.

Rubio brincou ainda com a controvérsia, sugerindo que o caso «poderia tornar-se um incidente internacional» e que poderia mesmo ser abordado na cimeira da NATO, que começa na terça-feira em Ancara, na Turquia.

As declarações de Rubio surgem depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter revelado que pediu pessoalmente uma revisão da suspensão de Balogun e que abordou o assunto com o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Trump considerou que o lance entre Balogun e o defesa bósnio Tarik Muharemović não justificava expulsão e classificou como «muito injusta» a suspensão aplicada ao avançado no jogo disputado na passada quinta-feira.

Com a revogação da sanção, Balogun, jogador do Monaco e melhor marcador da seleção norte-americana no Mundial, com três golos, poderá defrontar a Bélgica nos oitavos de final.

A Associação Belga de Futebol recorreu, entretanto, da decisão, mas a FIFA considerou o recurso «inadmissível».