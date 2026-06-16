Kylian Mbappé foi uma das figuras da vitória da França sobre o Senegal (3-1), esta terça-feira, em Nova Ioque, na estreia dos Bleus no Mundial 2026, mas o avançado do Real Madrid pede calma e garante que não entrou em campo com qualquer espírito de vingança, face às muitas críticas de que tem sido alvo. A verdade é que, com dois golos marcados, o internacional francês passou a liderar a lista dos melhores marcadores da história da seleção francesa.

Sobre a estreia da França no Mundial

«Acho que ainda não estamos totalmente no nosso melhor, mas é sempre importante começar bem as competições; isso dá um pouco mais de tranquilidade, mesmo que nunca estejamos completamente à vontade num Campeonato do Mundo. Vimos isso com as outras seleções, é difícil começar com uma vitória. Todas as equipas sabem que o Mundial é único; todos querem vencer e projetar uma boa imagem do seu país. Hoje não foi uma partida fácil, mas sabemos que a qualquer momento podemos marcar e fazer a diferença, então isso ajuda.»

Golos foram uma resposta às críticas?

«Não existe vingança. Se eu começasse a jogar para calar a boca de todos que me criticam, teria que jogar até os 80 anos. Jogo para fazer história pelo meu país e para ajudar minha seleção a chegar à final e ganhar o campeonato do Mundo. O resto sempre fará parte de quem eu sou e da minha carreira como jogador.»

França lançada para a recuperação do título?

«É apenas o primeiro jogo da fase de grupos. Independentemente de as pessoas se empolgarem ou criticarem, devemos manter a calma e a serenidade no que temos de fazer. Tudo acontece muito rápido num Campeonato do Mundo, vamos ter o jogo contra o Iraque daqui a seis dias e é um jogo que precisamos vencer para nos classificarmos.»