Luka Modric tornou-se, aos 40 anos, no jogador mais velho a fazer uma assistência para golo numa fase final de um Campeonato do Mundo, no decorrer da vitória da Croácia sobre o Gana de Carlos Queiroz (2-1) e, no final do jogo, abordou, desde já, o duelo com Portugal, marcado para a próxima quinta-feira (00h00 em Portugal), relativo aos 16 avos de final.

Uma assistência aos 40 anos

«O fim está cada vez mais próximo e tentas desfrutar, embora não seja fácil, sobretudo na seleção, onde há sempre uma pressão enorme. Depois de dois Mundiais em que conseguimos dois grandes resultados, há muita pressão e as pessoas esperam de nós coisas que talvez não sejam realistas. Mas, como habituámos as pessoas e a nós próprios de que podemos competir contra todos, também colocamos uma pressão adicional sobre nós, e por vezes isso influencia o nosso jogo.»

Vitória difícil sobre o Gana (2-1)

«Estamos habituados a lutar, a dar tudo até ao fim. No final, se fizermos tudo isso com a qualidade que temos, que acredito ser bastante, a recompensa acaba sempre por chegar. Hoje chegou e estamos muito contentes.»

Duelo com Portugal

«Os jogadores de Portugal são fenomenais, são uma grande equipa. Vamos lutar e dar o nosso melhor. Não tinha qualquer preferência quanto ao nosso adversário. Tenho a certeza de que eles também não se vão sentir à vontade ao ver-nos do outro lado. Não temos de ter medo de nada, só temos de dar o nosso melhor e ver o que acontece. Temos de descansar bem, preparar-nos para enfrentá-los e fazer um grande jogo.»

Fase do mata-mata

«Estamos satisfeitos com o primeiro objetivo, que era o mínimo: passar da fase de grupos. Qualquer outra coisa teria sido uma desilusão. Começa um novo torneio, o que é bom e o que todos adoramos. Estaremos prontos. Só precisamos de dar o nosso melhor, desfrutar e ver o que acontece. Não podemos colocar pressão extra sobre nós próprios com expectativas elevadas. Acreditamos em nós próprios, sabemos do que somos capazes, só temos de continuar a demonstrá-lo. Acredito que estas duas vitórias nos vão ajudar muito.»

Regresso de Mourinho ao Real Madrid

«Mourinho? Ele não me ligou. Desejo-lhe sorte, como sempre. É um grande, um dos melhores, e tenho um carinho especial por ele.»