Mundial 2026: anfitrião Canadá anuncia 26 eleitos com Alphonso Davies e Eustáquio
Lateral do Bayern Munique está a cumprir um programa de recuperação, mas está entre os eleitos de Jess Marsch
O Canadá, um dos três anfitriões do Mundial 2026, a par do Estados Unidos e do México, anunciou a lista dos 26 eleitos para a fase final que conta com o portista Stephen Eustáquio, bem como Alphonso Davies, lateral do Bayern e principal figura da seleção que estava em dúvida devido a uma lesão que o afastou do final da temporada da equipa bávara.
Será uma corrida contra o tempo para Alphonso Davies que se lesionou no início do mês, na meia-final da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain e está ainda a cumprir um programa de recuperação para debelar uma lesão nos isquiotibiais.
Na lista do selecionador Jesse Marsch está também Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto que, em janeiro, foi emprestado aos norte-americanos do Los Angeles FC até 30 de junho.
O Canadá está integrado no Grupo B e terá como adversários a Bósnia-Herzegovina (12 de junho), Qatar (18 de junho) e Suíça (24 de junho).
Ainda antes do Mundial, o Canadá vai fazer «testes» frente ao Uzbequistão, um dos adversários de Portugal, na próxima segunda-feira, antes de defrontar a República da Irlanda, a 5 de junho, em Montreal.
Será a terceira presença do Canadá num Campeonato do Mundo, depois do México 1986 e do Qatar 2022, mas os canadianos procuram ainda somar os primeiros pontos numa fase final.
Os 26 eleitos do Canadá
Guarda-redes: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley) e Dayne St. Clair (Inter Miami).
Defesas: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Glasgow Rangers), Alphonso Davies (Bayern Munique), Luc de Fougerolles (Dender), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split) e Joel Waterman (Chicago Fire).
Médios: Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC), Marcelo Flores (Tigres), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht) e Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC).
Avançados: Jonathan David (Juventus), Promise David (Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton) e Tani Oluwaseyi (Villarreal).
— CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026
