O árbitro romeno Istvan Kovacs foi eleito para apitar a milésima partida da história dos Campeonatos do Mundo da FIFA, o duelo do Grupo F entre Tunísia e Japão, no Estádio de Monterrey, no México, no próximo sábado. Um jogo especial que vai contar com uma camisola especial para o árbitro que apitou a última final da Liga dos Campeões.

«A escolha do árbitro não dependeu disso. Selecionamos um árbitro que consideramos bom para esta partida, o melhor árbitro para esta partida. E, por coincidência, ele também vai apitar a partida número 1000. Então, para ele, é algo a mais, algo ainda maior. Apitar uma partida da Campeonato do Mundo já é algo grandioso, um grande privilégio, uma grande honra, e certamente fazer parte da história do futebol, da história do Campeonato do Mundo, ter sido escolhido e estar em campo para apitar a partida número 1000 é definitivamente algo a mais», destacou Pierluigi Collina, presidente do Comité de Árbitros da FIFA.

O antigo árbitro italiano revelou ainda que Kovacs e a sua equipa vão entrar em campo com uma camisola a assinalar o número redonda. «Decidimos criar um equipamento especial para esta celebração, para comemorar esta partida. E é um equipamento bonito, com detalhes marcantes, listras, um patch com o troféu e o número 1000. Tenho a certeza de que será muito, muito bom ver esta camisola em campo em Monterrey nessa noite», destacou ainda o antigo árbitro italiano.

Istvan Kovacs, de 40 anos, será auxiliado pelos compatriotas Ferencz Tunyogi e Mihai Marica, com os costarriquenhos Juan Calderón e Juan Carlos Mora a desempenharem as funções de quarto árbitro e árbitro assistente reserva, respectivamente.

Além de ter apitado a última final da Liga dos Campeões, vencida pelo Paris Saint-Germain, Kovacs também apitou a final da Liga Conferência de 2022 e a final da Liga Europa de 2024 entre Atalanta e Bayer Leverkusen.