Ao terceiro jogo a Bélgica entrou finalmente no Campeonato do Mundo, com uma goleada à Nova Zelândia (5-1), ainda a tempo de garantir o primeiro lugar do Grupo G, com uma exibição bem acima do que tinha demonstrado nos dois primeiros jogos em que marcou apenas um golo e não foi além de empates diante do Egito (1-1) e Irão (0-0). Os neozelandeses, por seu lado, chegaram ao terceiro golo, mas vão para casa mais cedo.

Confira a FICHA DO JOGO

Um primeiro lugar disputado ao minuto com o Egito até ao final do jogo, mas a verdade é que os diabos vermelhos entraram nesta terceira partida a dominar, com uma elevada posse de bola e um bloco bem subido que permitiu à equipa de Rudi Garcia instalar-se junto à área adversária e criar oportunidades atrás de oportunidades.

Leandro Trossaard acertou no poste, aos onze minutos, e acabou por abrir o marcador, aos 28, na sequência de um pontapé de canto de Kevin de Bruyne e um mau corte de Payne.

A Nova Zelândia, que entrou em campo com duas novidades, com Bindon e Thomas e entrarem para os lugares de Boxall e McCowatt, reagiu bem ao golo consentido, subiu as suas linhas e começou a aparecer mais no meio-campo belga, permitindo um jogo mais aberto até ao intervalo.

Com mais espaços, a Bélgica esteve perto de aumentar a vantagem ainda na primeira parte, com oportunidades claras de Doku (40m), De Bruyne (42m) e De Ketelaere (43 e 45+2m).

O conjunto da Oceânia regressou para o segundo tempo com Randall e Old (saíram Sing e Thomas), mas foi a Bélgica que marcou logo a abrir, aos 50 minutos, com De Bruyne a assistir Trossard e este a bisar, à segunda tentativa, após dominar com o peito um ressalto. A Bélgica estava definitivamente lançada.

A partir daqui os Diabos foram à procura de mais golos, numa altura em que o primeiro lugar ainda não estava definido, com particular destaque para o experiente Kevin de Bruyne que, depois de sucessivos remates contra defesas neozelandeses, acabou por acertar, finalmente, aos 66 minutos, de fora da área, num remate que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo.

De Bruyne e Trossard, as grandes figuras desta partida, saíram pouco depois, aos 72 minutos, e, aos 84, a Nova Zelândia ainda reduziu a diferença, com um golo de Elijah Just que aproveitou um ressalto, depois de um pontapé canto para atirar para o fundo das redes. Um golo importante na luta pelo primeiro lugar, uma vez que colocava os «faraós» provisoriamente no primeiro lugar.

No entanto, a Bélgica tinha ainda um trunfo de peso no banco: Lukaku entrou aos 85 e marcou aos 86, de cabeça, depois de um cruzamento de Staelemaekers, entrado aos 72. Os dois jogadores haveriam de trocar de papéis, já em tempo de compensação, aos 90+4, com o avançado do Nápoles a servir o compatriota do Milan para o 5-1.

Estava fechado.

Com o primeiro lugar no Grupo G, a Bélgica ainda não sabe quem vai defrontar na fase a eliminar, sabe apenas que será um dos terceiros classificados, que poderá vir do grupo A, E, H I ou J.

Figura do jogo: Leandro Trossard continua em festa

Depois de uma temporada em grande estilo no Arsenal, o experiente extremo continua a dar cartas no Campeonato do Mundo, particularmente neste jogo frente à Nova Zelândia, ao marcar os dois primeiros golos que lançaram a Bélgica para a primeira vitória, ainda a tempo de conquistarem o primeiro lugar do grupo.

Momento do jogo: Lukaku entra e marca

A Bélgica estava a vencer por 3-0 quando, na sequência de um canto, permitiu que a Nova Zelândia reduzisse a diferença para 1-3. Um golo que fazia toda a diferença na classificação do Grupo G, uma vez que colocava o Egito no primeiro lugar. Foi nesta altura que Rudi Garcia chamou Lukaku que entrou ao minuto 84, correu para a área e marcou de cabeça o golo que permitiu aos diabos vermelhos recuperarem o primeiro lugar do grupo.