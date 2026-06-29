Mundial 2026
Há 1h e 43min
Mundial 2026: Chéquia anuncia saída do selecionador Miroslav Koubek
Checos somaram apenas um ponto na fase de grupos e já foram para casa
Checos somaram apenas um ponto na fase de grupos e já foram para casa
A Federação da Chéquia anunciou esta segunda-feira a saída do selecionador Miroslav Koubek, por mútuo acordo, depois de ter falhado a qualificação para a fase a eliminar do Mundial 2026.
A Chéquia foi a última classificada da o Grupo A, com apenas um ponto, arrancado num empate diante da África do Sul (1-1), tendo perdido com a Coreia do Sul (1-2) e com o co-anfitrião México (0-3).
Miroslav Koubek po vzájemné dohodě s vedením Fotbalové asociace České republiky opouští pozici hlavního trenéra české fotbalové reprezentace. 🇨🇿— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 29, 2026
Trenére, děkujeme, že jste nás po 20 letech dovedl zpět na mistrovství světa. 🏆🌍
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