A Federação da Chéquia anunciou esta segunda-feira a saída do selecionador Miroslav Koubek, por mútuo acordo, depois de ter falhado a qualificação para a fase a eliminar do Mundial 2026.

A Chéquia foi a última classificada da o Grupo A, com apenas um ponto, arrancado num empate diante da África do Sul (1-1), tendo perdido com a Coreia do Sul (1-2) e com o co-anfitrião México (0-3).

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