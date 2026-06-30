A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2-1, em Dallas, e tornou-se na primeira seleção europeia a garantir uma vaga nos oitavos de final do Mundial 2026, marcando encontro com o Brasil de Carlo Ancelotti. Um grande jogo de futebol com duas equipas com o mesmo esquema tático, mas com abordagens bem distintas. Os elefantes ofereceram boa réplica, chegaram a estar por cima do jogo, lutaram até ao fim, mas caíram, ao minuto 86, com um golo do incontornável Erling Haaland.

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Duas seleções que se apresentaram em «espelho», isto é, com o mesmo esquema tático (4x3x3) sobre o relvado, mas com a Noruega, com um futebol mais apoiado, a conseguir mais posse de bola, pelo menos, nos instantes iniciais, face a uma Costa do Marfim mais talhada para as transições, a deixar os noruegueses subirem para depois explorarem as transições rápidas do trio da frente, mais uma vez, com destaque para as incursões de Yan Diomade, um dos destaques deste Mundial e alvo do PSG, sobre a esquerda.

No entanto, o domínio norueguês não durou muito tempo, pelo contrário, foi-se dissolvendo de forma acentuada, à medida que os elefantes foram assentando o seu jogo e ganhando confiança, depois de perceberem os terrenos que os vikings pretendiam pisar. A verdade é que Sorloth, Haaaland e Nusa foram ficando cada vez mais distantes da baliza de Fofana e a Costa do Marfim tinha cada vez mais bola.

A Noruega começava a sentir tremendas dificuldades para conseguir profundidade, com os elefantes a acertarem bem nas marcações e fecharem todos os caminhos para a baliza de Fofana. A Costa do Marfim praticava um futebol bem mais vertical, sobretudo pela esquerda, onde Konan e Yam Diomande jogavam de olhos fechados.

Foi neste cenário, com a Costa do Marfim a criar as primeiras oportunidades do jogo, que a Noruega…chegou ao golo.

De forma inesperada, Odegaard encontrou Antonio Nusa destacado sobre a esquerda e o avançado do Leipzig, depois de tirar Doué da frente, surpreendeu tudo e todos com um espetacular remate em arco, fazendo a bola entrar junto ao segundo poste.

Um grande golo que veio baralhar as forças do jogo. Nos momentos que se seguiram, os elefantes perderam o norte e, até ao intervalo, os vikings tiveram oportunidades claras para aumentar a vantagem, por Haaland, Berg e Sorloth.

Elefantes arriscam e ganham aposta

A segunda parte começou com a Costa do Marfim declaradamente ao ataque e a tirar proveito dos trinta metros cedidos pela Noruega que, à espera da reação do adversário, recuou para depois explorar as transições.

Um novo cenário acentuado pelas primeiras opções dos treinadores. Emerse Faé lançou Amad Diallo e Elyie Wahi para a frente de ataque, desviando Nicolas Pepé e Yam Diomande para os corredores, num figurino mais ofensivo, agora em 4x4x2 que muitas vezes se transformava num 4x2x4.

Do outro lado, Stale Solbakken também artilhou a sua equipa para as transições, lançando o benfiquista Schjelderup e Oscar Bobb, que foi jogador de marco Silva, no Fulham, para a contenda.

A Noruega até parecia estar a conseguir travar o ímpeto com que os elefantes entraram na segunda parte, mas não conseguiram travar um arranque imparável de Amad Diallo sobre a direita. O jogador do Manchester United levou tudo à frente, aos repelões, até colocar a bola na baliza de Nyland. Estava feito o empate a pouco mais de quinze minutos do final.

Haaland diz «presente»!

O jogo ficou definitivamente partido, com mais espaços para os dois lados e Solbakken lançou também Aursnes para a defesa do flanco direito, uma posição que o benfiquista tantas vezes assumiu a jogar de águia ao peito. E foi da direita que começou a ser desenhado o golo que decidiu esta eliminatória.

Um lance que começa com um passe de rotura de Oscar Bobb a lançar Berg para as costas de Konan e com o médio a atacar a profundidade, antes de cruzar atrasado para Haaland. Ficou a ideia que o possante avançado tentou apenas receber a bola, mas esta, já ensinada, encaminhou-se para a baliza, surpreendendo Fofana e o próprio avançado.

Faltavam menos de cinco minutos para o final e os vikings voltavam a festejar nas bancadas.

Os elefantes ainda arriscaram tudo até ao último suspiro e estiveram muito perto de voltar a empatar o jogo, num livre marcado por Amad Diallo. A bola parecia que ia entrar ao ângulo, mas Nyland, suplente de Vlachodimos no Sevilha, afastou-a, com uma espetacular estirada.

Já não houve mais tempo e a festa foi mesmo dos vikings.

Fica, assim, marcado mais um grande jogo, com a Noruega de Haaland a defrontar o Brasil de Vinicius nos oitavos de final.

Figura do jogo: Haaland não jogou muito, mas decidiu

Esteve muito tempo fora do jogo, com a Noruega a demonstrar tremendas dificuldades para conseguir profundidade, mas acabou por ser mais uma vez determinante, num golo que até parece foi marcado sem querer. Ficou a ideia de que o avançado tentou apenas receber o cruzamento de Berg, mas a bola escapou-lhe para a frente e acabou dentro da baliza de Fofana. Haaland encolheu os ombros, mas estava feito.

Momento do jogo: a espetacular defesa de Nyland a fechar o jogo

A Costa do Marfim nunca baixou os braços e já em tempo de compensação esteve muito perto de marcar e levar o jogo para prolongamento. Foi num livre de Amad Diallo que levou a bola ao ângulo, mas Nyland correspondeu com uma das melhores defesas deste Mundial e segurou com as luvas a qualificação da Noruega.