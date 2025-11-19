A seleção do Curaçau garantiu na última madrugada uma inédita presença num Mundial de futebol, na última ronda da qualificação da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf), com Haiti e Panamá também apurados para a fase final.

No grupo B, Curaçau empatou a zero com Jamaica, em partida disputada em San Salvador, devido aos danos provocados na Jamaica pela passagem do furacão Melissa, no final de outubro.

A ilha das Caraíbas, com pouco mais de 150 mil habitantes, tornou-se a nação mais pequena a conseguir a qualificação para a fase final de um Mundial de futebol, destronando a Islândia (405 mil habitantes), que esteve no Mundial2018.

A seleção de Curaçau é liderada por Dick Advocaat, de 78 anos, que já comandou a seleção holandesa em três passagens e treinou a Coreia do Sul, a Bélgica e a Rússia.

Pelo contrário, no grupo A, Suriname falhou uma qualificação que também seria histórica para um Mundial de futebol, ao perder na Guatemala por 3-1.

Quem beneficiou e carimbou o passaporte para o Mundial2026 foi Panamá, que bateu El Salvador, por 3-0.

O Suriname, uma das nações fundadoras da Concacaf, em 1961, estava a disputar a fase final das eliminatórias pela primeira vez desde 1978.

No grupo C, Haiti conseguiu o apuramento para o Mundial2026 ao vencer Nicarágua por 2-0, em Willemstad, capital de Curaçau, onde os haitianos têm disputado as partidas em casa, devido à instabilidade no Haiti.

A seleção haitiana contou com o médio Leverton Pierre, que joga no Vizela, como titular.

O Haiti beneficiou do empate a zero das Honduras em casa da Costa Rica. Os hondurenhos precisavam de ganhar para ainda ter esperança em chegar à fase final.

Do lado da Costa Rica, o avançado Álvaro Zamora, que atua no Académico de Viseu, foi titular, mas saiu aos 57 minutos.