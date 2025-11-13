Os Emirados Árabes Unidos e o Iraque empataram 1-1, em Abu Dhabi, em jogo da primeira mão do play-off da fase de apuramento da zona asiática para o Mundial 2026, deixando tudo em aberto para o jogo da segunda mão, marcado para a próxima terça-feira.

O Iraque adiantou-se no marcador, aos 10 minutos, com um golo de Al-Hamadi, enquanto a equipa da casa empatou, oito minutos depois, por Luanzinho, brasileiro naturalizado pelos Emirados e convocado pela primeira vez por Paulo Bento, antes de ser afastado em março.

Os Emirados ainda chegaram a festejar um segundo golo, já em tempo de compensação (90+6m), marcado por outro jogador nascido no Brasil, neste caso, Cai Lucas, mas este acabou por ser anulado após intervenção do VAR.

Fica, assim, tudo em aberto para o jogo da segunda mão que está marcado para a próxima terça-feira.

O vencedor deste play-off será o representante asiático para o play-off internacional na corrida às últimas vagas para o Mundial que vai decorrer, no próximo verão, no Estados Unidos, Canadá e México.